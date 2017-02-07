Штаб: террористы применили БТРы под Павлополем, 2 военные ранены

По данным штаба, обстановка в зоне АТО неспокойная. Гибридная армия РФ 29 раз открывала огонь в сторону позиций ВСУ, за день ранены двое военных

За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 29 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе двое украинский военнослужащих получили ранения.

На донецком направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Авдеевку, Луганское, Невельское, Каменку, Верхнеторецкое. В районе Авдеевки по нашим позициям огонь вел танк.

На мариупольском направлении - из артиллерии и минометов боевики открывали огонь по Талаковке и Гнутово. С минометов захватчики обстреливали Новотроицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Лебединское и Березовое. По Павлополю огонь открывался из БТР-а.

На луганском направлении наемники из минометов обстреляли Троицкое, а из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия - Новозвановку и Новоалександровку.



Как сообщил сегодня спикер АТО, за прошедшие сутки, 5 февраля, шестеро военнослужащих ВСУ получили ранения и травмы в результате боевых действий в Донбассе.

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