Дипломатический скандал: посол пояснил слова о выборах в зоне АТО

Дипломат ФРГ Эрнст Райхель согласился - интервью одному из украинских СМИ вышло неоднозначным, и заявил, что "лучше поддерживать хорошие отношения"

Вызвавший вчера, 7 февраля, бурю возмущения в Украине высказываниями о возможности проведения выборов в оккупированном Донбассе посол Германии Эрнст Райхель пояснил, что говорил о создании необходимых условий для этого, когда предполагал, что выборам там не помешает присутствие российской армии. Об этом дипломат якобы сказал нардепу Сергею Лещенко в присутствии журналистов, пишет УНИАН.

Во время общения с парламентарием Райхель согласился со словами депутата, что интервью одному из украинских изданий было неоднозначным. Лещенко сказал дипломату: "Сегодня вы дали очень контроверсионное интервью", на что тот ответил: "Я знаю".

Райхель при этом согласился, что "лучше поддерживать хорошие отношения".



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Комментируя слова посла о том, что можно провести некоторые параллели между ситуацией с Донбассом и конфликтом ФРГ/ГДР, Лещенко сказал, что в конце 1980-х годов немецкие партии по-настоящему могли участвовать в избирательных кампаниях, но при текущей ситуации на востоке Украины украинские партии не могут этого сделать, а украинские СМИ не получат возможности освещать такие выборы.

"Да... Я согласен с вами, что именно такова ситуация сегодня. О чем я говорю, касается того, как создать условия", - заявил Райхель, имея в виду необходимые условия для проведения выборов на Донбассе.