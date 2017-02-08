Дипломатический скандал: посол пояснил слова о выборах в зоне АТО
Вызвавший вчера, 7 февраля, бурю возмущения в Украине высказываниями о возможности проведения выборов в оккупированном Донбассе посол Германии Эрнст Райхель пояснил, что говорил о создании необходимых условий для этого, когда предполагал, что выборам там не помешает присутствие российской армии. Об этом дипломат якобы сказал нардепу Сергею Лещенко в присутствии журналистов, пишет УНИАН.
Во время общения с парламентарием Райхель согласился со словами депутата, что интервью одному из украинских изданий было неоднозначным. Лещенко сказал дипломату: "Сегодня вы дали очень контроверсионное интервью", на что тот ответил: "Я знаю".
Райхель при этом согласился, что "лучше поддерживать хорошие отношения".
Читайте также: Климкин - послу Германии о выборах в Донбассе: Хватит фарса
Комментируя слова посла о том, что можно провести некоторые параллели между ситуацией с Донбассом и конфликтом ФРГ/ГДР, Лещенко сказал, что в конце 1980-х годов немецкие партии по-настоящему могли участвовать в избирательных кампаниях, но при текущей ситуации на востоке Украины украинские партии не могут этого сделать, а украинские СМИ не получат возможности освещать такие выборы.
"Да... Я согласен с вами, что именно такова ситуация сегодня. О чем я говорю, касается того, как создать условия", - заявил Райхель, имея в виду необходимые условия для проведения выборов на Донбассе.
По теме: Дипломатия войны: украинская концепция выборов в Донбассе
7 февраля 2017 года в украинских СМИ немецкий дипломат Эрнст Райхель заявил, что для проведения местных выборов в ОРДЛО не обязательно оттуда выводить войска РФ. Как пример он привел парламентские выборы в ГДР, которые прошли в присутствии советских войск и при коммунистах.
В Раде потребовали от посла опровергнуть это заявление, а МИД пригласил Райхеля для дачи объяснений. В немецком же МИД заявили, что в решении кризиса в Донбассе руководствуются только минскими соглашениями.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
06:00
-
10:50
-
01.02.17
05:00
-
08:16
-
08:00