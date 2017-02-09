Рада разблокировала конкурс по избранию пятого члена НАПК

Членом конкурсной комиссии по квоте парламента назначен глава Антикоррупционного комитета ассоциации украинских юристов Олег Марцеляк

Верховная Рада доукомплектовала конкурсную комиссию НАПК. За постановление о кандидатуре в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата в члены НАПК №5418 проголосовали 226 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

Членом конкурсной комиссии по квоте парламента назначен глава Антикоррупционного комитета ассоциации украинских юристов Олег Марцеляк.

Теперь конкурсная комиссия сможет избрать пятого члена НАПК.

Члены НАПК назначаются Кабмином по результатам конкурса. Конкурс проводит комиссия в составе восьми человек. Одного назначает парламент по представлению антикоррупционного комитета Рады, одного президент, одного Кабмин. Еще один член комиссии - руководитель центрального органа по вопросам госслужбы. Четыре члена комиссии избираются по квоте общественных объединений.

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