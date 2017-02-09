Климкин: Высказывания немецкого посла не повлияют на дружбу с ФРГ

Глава МИД Павел Климкин считает "несколько фраз" из скандального интервью Эрнста Райхеля в контексте дружбы с Германией "действительно исчерпанными"

Украина уверена в поддержке Германии в отношении урегулирования вооруженного конфликта на востоке страны, а потому дипломатический скандал с высказываниями немецкого посла Эрнста Райхеля можно считать исчерпанным. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает корреспондент LIGA.net.

"Я говорил и еще раз хочу подчеркнуть: я вижу проблему не только в содержании того, что было сказано, а и в том, как это было сказано, в приведенных сравнениях, в приведенном тоне. Но я хочу это особенно выделить, хочу это особенно подчеркнуть, считайте, что это мой особый акцент: то, что происходит (и это не формальный девиз, который я хочу сегодня сказать как министр), никак не влияет на контекст украинско-немецких отношений. Мы знаем немецкую позицию", - сказал он.

Климкин отметил, что на высказывания Райхеля в Украине некоторые отреагировали "очень бурно". Так, реакцию народного депутата Алексея Гончаренко, который разрисовал фрагмент Берлинской стены у посольства ФРГ в Киеве, он назвал "слишком эмоциональной".

"Немецкий посол был в МИД, политический директор имел с ним соответствующую беседу. И я считаю эти несколько фраз в контексте нашей дружбы с Германией действительно исчерпанными, я хочу это подчеркнуть", - сказал глава МИД.

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7 февраля 2017 года в украинских СМИ немецкий дипломат Эрнст Райхель заявил, что для проведения местных выборов в ОРДЛО не обязательно оттуда выводить войска РФ.

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