Кремль отрицает подготовку к сделке РФ и США по Донбассу

Пропагандисты Путина заявили, что "предметом сделки не может быть судьба живущих в Донбассе людей", и открестились от слухов о крупной сделке с США

Информация о некой сделке Кремля с новой администрацией США о Донбассе не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-атташе российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, соответствует ли действительности подготовка "большой сделки" между Белым домом и Кремлем, где Вашингтон якобы может пойти на уступки по Украине.

"Безусловно, вряд ли вот этот внутриукраинский конфликт может быть предметом какой-то сделки, и конечно, эта информация никоим образом не соответствует действительности", - сказал он, вновь назвав войну России против Украины "внутренним конфликтом" последней.

При этом секретарь Путина в соответствии с линией кремлевской пропаганды заявил, что "предметом сделки не может быть судьба людей, которые живут в Донбассе и которые сейчас де-факто отторгнуты своим собственным государством".

Песков отметил, что Москве "хочется надеяться", что Вашингтон по "украинским делам" использует влияние с тем, чтобы "убедить-таки Киев выполнить взятые на себя обязательства в плане реализации минских договорённостей и отказа от агрессивной тактики решения этой проблемы, которую мы наблюдали последние дни".

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7 февраля 2017 года в газете The Washington Post вышла статья, в которой говорится, будто бы команда президента США Дональда Трампа готовит некую сделку с президентом РФ и может пойти на уступки по Украине.

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