В Минске на книжной ярмарке выставили антиукраинские издания

Российские издательства выставили на свои стенды книги авторов из РФ о террористах в Донбассе, а также скандальные сочинения украинца Олеся Бузины

На Минской международной книжной ярмарке российские издательства выставили на свои стенды книги авторов из РФ о террористах в Донбассе, а также скандальные сочинения украинца Олеся Бузины. Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно сообщению, на выставленные книги пожаловались посетители. 9 февраля утром эту литературу убрали, заверили в издательстве "Макбел", которое является организатором выставки.

В частности, российское издательство "Книжный мир" представило книги "Рыцари Новороссии. Хроники Корреспондента легендарного Моторолы" Геннадия Дубового, "Донбасс: от Славянска до Дебальцево" Михаила Поликарпова, "Куклы и кукловоды. Украинские катастрофы", автор Эль Мюрид.

Также были выставлены книги покойного Олеся Бузины - "Вурдалак Тарас Шевченко", "Союз плуга и трезуба: как придумали Украину".

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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