Петренко: Янукович знал об оккупации Крыма

Фактически бывшее руководство Украины способствовало тому, чтобы в Крыму развивалась подготовка к захвату в 2013 году, сказал министр юстиции

Активные действия по подготовке к оккупации Крыма Россия начала еще в 2013 году, и экс-диктатор Виктор Янукович знал об этом. Об этом сегодня на брифинге заявил министр юстиции Павел Петренко, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы четко установили и подали в виде письменных доказательств в ЕСПЧ документы, свидетельствующие, что активную фазу подготовки к захвату Крыма РФ начала еще в 2014 году. Но мы понимаем, что такой план был раньше. Нам удалось получить доказательства, что в 2013 году РФ уже начала активные действия на территории Крыма. Это подтверждается тем, что РФ несанкционированно увеличила свой военный контингент. На территорию Украины со стороны Крыма незаконно перебрасывался личный состав и техника РФ, это подтверждается и тем, что они вели активную подрывную и разведывательную работу в местных органах власти Крыма - и это зафиксировано документально", - сказал он, подчеркнув, что Минюсту известны фамилии должностных лиц РФ, координирующих эту спецоперацию.

Петренко отметил, что в материалах иска есть документальные доказательства захвата в плен и применения пыток со стороны российских силовиков к местным жителям Крыма в 2014 году.

"Это еще раз подтверждает, что так называемая версия РФ о том, что они "эмоционально отреагировали на революцию" и "помогли своим братьям" в Крыму, проведя "референдум" - это полная ложь", - сказал министр.

Петренко подчеркнул, что бывшее руководство Украины - Янукович, его окружение, а также руководство спецслужб не могли не знать о действиях по подготовке оккупации полуострова.

"Фактически они помогали тому, чтобы в Крыму развивалась подготовка к захвату в 2013 году. Все эти доказательства мы подали в ЕСПЧ", - заявил министр.

11 января сообщалось, что Украина потеряла 3 млн рабочих мест из-за оккупации Донбасса и аннексии Крыма.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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