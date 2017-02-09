Экс-главнокомандующий НАТО: Трамп должен дать Украине оружие

Генерал Филипп Бридлав призвал Трампа избежать ошибки Барака Обамы

Генерал Филипп Бридлав, бывший главнокомандующий войсками НАТО в Европе считает, что президент США Дональд Трамп должен избежать ошибки Барака Обамы и предоставить Украине оборонительное вооружение. Об этом он заявил в показаниях перед комитетом Сената по международным отношениям, сообщает Голос Америки.

"Администрация Трампа, который понимает важность сильной позиции для успеха в переговорах, должна исповедовать позицию размещения оборонных средств на ближайших подступах к противнику, когда речь идет о противодействии вызовам Кремля в адрес НАТО. Администрация Обамы не изъявила желания предоставить Украине оборонительные вооружения, необходимые для того, чтобы лучше защитить себя. Новая команда способна избежать этой ошибки", - сказал Бридлав.

Он также призвал Трампа не снимать санкции с России до полного выполнения ею условий минских соглашений.

"Диалог с Россией возможен, как и сотрудничество в определенных важных вопросах. Но нельзя допустить, чтобы ради сотрудничества мы отказывались от собственных принципов, сдавали свои интересы. Мы должны начинать диалог на базе доверия и взаимоуважения. Таким образом, можно будет достичь соглашений, которые будут служить нашим интересам и продержатся долгое время", - отметил генерал.

Ранее председатель сенатского комитета по вооруженным силам Джон Маккейн попросил Трампа помочь Украине защитить себя от участившихся недавно нападений со стороны России.

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