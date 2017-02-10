МВД сменило кадры в управлении Нацполиции Запорожской области
10.02.2017 11:46
Заместителем начальника Главного управления - начальником криминальной полиции назначен Логвиненко, заместителями - Панченко и Шабанов
Сергей Логвиненко (фото - zp.npu.gov.ua)
Министерство внутренних дел назначило троих заместителей начальника Главного управления Национальной полиции в Запорожской области. Об этом говорится в информации на сайте облуправления.
Заместителем начальника Главного управления - начальником криминальной полиции назначен Сергей Логвиненко, заместителями - Александр Панченко и Владимир Шабанов.
18 января МВД назначило начальником управления Нацполиции в Запорожской области Олега Золотоношу.
Исполняющий обязанности главы Нацполиции в Запорожской области Виктор Ольховский заявил об уходе в отставку 24 октября 2016 года.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
12:05
-
11:53
-
11:54
-
11:20
-
11:18
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Спецпроекты
Новости партнеров