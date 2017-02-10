USD:  27.10  27.52   EUR:  28.75  29.51  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

МВД сменило кадры в управлении Нацполиции Запорожской области

10.02.2017 11:46
Заместителем начальника Главного управления - начальником криминальной полиции назначен Логвиненко, заместителями - Панченко и Шабанов
МВД сменило кадры в управлении Нацполиции Запорожской области
Сергей Логвиненко (фото - zp.npu.gov.ua)

Министерство внутренних дел назначило троих заместителей начальника Главного управления Национальной полиции в Запорожской области. Об этом говорится в информации на сайте облуправления.

Заместителем начальника Главного управления - начальником криминальной полиции назначен Сергей Логвиненко, заместителями - Александр Панченко и Владимир Шабанов.

18 января МВД назначило начальником управления Нацполиции в Запорожской области Олега Золотоношу. 

Исполняющий обязанности главы Нацполиции в Запорожской области Виктор Ольховский заявил об уходе в отставку 24 октября 2016 года.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 