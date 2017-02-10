МВД сменило кадры в управлении Нацполиции Запорожской области

Заместителем начальника Главного управления - начальником криминальной полиции назначен Логвиненко, заместителями - Панченко и Шабанов

Министерство внутренних дел назначило троих заместителей начальника Главного управления Национальной полиции в Запорожской области. Об этом говорится в информации на сайте облуправления.

Заместителем начальника Главного управления - начальником криминальной полиции назначен Сергей Логвиненко, заместителями - Александр Панченко и Владимир Шабанов.

18 января МВД назначило начальником управления Нацполиции в Запорожской области Олега Золотоношу.

Исполняющий обязанности главы Нацполиции в Запорожской области Виктор Ольховский заявил об уходе в отставку 24 октября 2016 года.

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