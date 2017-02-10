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Украина и Турция договорились о поездках по внутренним паспортам

10.02.2017 12:31
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что реализовать идею удастся до начала курортного сезона
Украина и Турция договорились о поездках по внутренним паспортам
Павел Климкин

Украина и Турция готовят соглашение о поездках граждан по внутренним паспортам. Об этом сообщил журналистам на брифинге министр иностранных дел Украины Павел Климкин по результатам встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, передает корреспондент LIGA.net.

"У нас безвизовый режим, но в будущем граждане Украины и Турции смогут посещать наши страны по внутренним документам. Мы договорились об этом. Нам осталось отработать технические детали и мы надеемся, что такое соглашение будет подписано в ближайшее время", - сказал Климкин.

Чавушоглу выразил надежду, что реализовать идею удастся до начала курортного сезона. 

В конце мая 2016 года между Украиной и Турцией была достигнута договоренность об увеличении срока действия национальных виз для непрерывного пребывания украинцев на территории Турции до 90 дней.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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