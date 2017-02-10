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Европарламент рассмотрит ситуацию в Авдеевке на следующей неделе

10.02.2017 15:37
Дэвид Макалистер заверил Иванну Климпуш-Цинцадзе в том, что конфликт в Донбассе будет оставаться в фокусе внимания комитета по иностранным делам ЕП
Европарламент рассмотрит ситуацию в Авдеевке на следующей неделе
Иванна Климпуш-Цинцадзе с Дэвидом Макалистером (фото - kmu.gov.ua)

Европейский парламент намерен рассмотреть ситуацию в Авдеевке Донецкой области на следующей пленарной неделе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе по результатам ее встречи с председателем комитета по иностранным делам Европарламента Дэвидом Макалистером.

"Дэвид Макалистер заверил Иванну Климпуш-Цинцадзе в том, что конфликт на востоке Украины будет оставаться в фокусе внимания комитета по иностранным делам Европарламента. По его словам, на следующей пленарной неделе Европарламент рассмотрит ситуацию в Авдеевке", - говорится в нем.

Также стороны отметили важную роль Европарламента в процессе предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом, дополнительных торговых преференций, а также продолжение политической поддержки Украины в противостоянии российской агрессии.

По приглашению вице-премьера Макалистер посетит Украину в ближайшее время.

9 февраля во время обстрела боевиками Авдеевки были ранены двое местных жителей.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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