РФ приведет ПРО в повышенную готовность из-за учений возле Крыма
Россия приведет противовоздушную оборону в повышенную готовность из-за учений Вооруженных Сил Украины около оккупированного Крыма. Об этом заявил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Озеров, передают РИА Новости.
В Министерстве обороны Украины заявили, что украинские военные проведут учения в Херсонской области на полигоне Ягорлык.
Боевые стрельбы проведут подразделения, вооруженные ЗРК Бук-М1.
В ведомстве добавили, что отдельные радиолокационные взводы и обслуга радиоэлектронной техники ВВС "будет ежемесячно выполнять практические маневры с выходом и развертыванием в новых позиционных районах".
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