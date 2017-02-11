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РФ приведет ПРО в повышенную готовность из-за учений возле Крыма

11.02.2017 09:30
В России заявляют, что не рассматривают ракетные учения ВСУ около оккупированного ею Крыма как угрозу, но приведут ПРО в готовность
РФ приведет ПРО в повышенную готовность из-за учений возле Крыма
Фото: mil.gov.ua

Россия приведет противовоздушную оборону в повышенную готовность из-за учений Вооруженных Сил Украины около оккупированного Крыма. Об этом заявил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Озеров, передают РИА Новости

В Министерстве обороны Украины заявили, что украинские военные проведут учения в Херсонской области на полигоне Ягорлык. 

Боевые стрельбы проведут подразделения, вооруженные ЗРК Бук-М1.

В ведомстве добавили, что отдельные радиолокационные взводы и обслуга радиоэлектронной техники ВВС "будет ежемесячно выполнять практические маневры с выходом и развертыванием в новых позиционных районах". 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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