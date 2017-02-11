РФ приведет ПРО в повышенную готовность из-за учений возле Крыма

В России заявляют, что не рассматривают ракетные учения ВСУ около оккупированного ею Крыма как угрозу, но приведут ПРО в готовность

Россия приведет противовоздушную оборону в повышенную готовность из-за учений Вооруженных Сил Украины около оккупированного Крыма. Об этом заявил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Озеров, передают РИА Новости.

В Министерстве обороны Украины заявили, что украинские военные проведут учения в Херсонской области на полигоне Ягорлык.



Боевые стрельбы проведут подразделения, вооруженные ЗРК Бук-М1.



В ведомстве добавили, что отдельные радиолокационные взводы и обслуга радиоэлектронной техники ВВС "будет ежемесячно выполнять практические маневры с выходом и развертыванием в новых позиционных районах".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.