Беларусь отменила запрет на въезд Сергею Жадану
11.02.2017 19:54
Сергей Жадан сообщил, что Беларусь отменила ему запрет на въезд в страну, о котором было объявлено вчера
Сергей Жадан (фото - ЕРА)
Беларусь отменила запрет на въезд украинскому поэту Сергею Жадану. Об этом поэт сообщил в своем Facebook.
"Крестовый поход отменяется! Здравый смысл и чувство достоинства побеждают все, что было написано в путинских темниках. Очень рад возможности дальше посещать Беларусь и углублять украинские-белорусские культурные связи", - сообщил Жадан.
Он также выразил благодарность за помощь украинским дипломатам и министру иностранных дел Павлу Климкину, вице-спикеру Рады Ирине Геращенко. "Спасибо белорусскому МИД за готовность идти навстречу. Спасибо белорусским коллегам-писателям за четкую и откровенную позицию. Спасибо всем вам - дорогие украинцы и белорусы. Увидимся в мае в Минске на концерте", - добавил Жадан.
Ранее власти Беларуси запретили въезд в свою страну украинскому писателю Сергею Жадану. Он был задержан в Минске, после чего провел ночь в милицейской камере. По словам Жадана, ему еще в 2015 году был запрещен въезд в Россию с формулировкой "за причастность к террористической деятельности", а поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и на Беларусь с Казахстаном.
В Киеве в МИД Украины был вызван посол Беларуси, которому было сообщено, что разъяснения белорусской стороны, полученные сегодня, не удовлетворяют украинскую сторону.
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