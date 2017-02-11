Беларусь отменила запрет на въезд Сергею Жадану

"Крестовый поход отменяется! Здравый смысл и чувство достоинства побеждают все, что было написано в путинских темниках. Очень рад возможности дальше посещать Беларусь и углублять украинские-белорусские культурные связи", - сообщил Жадан.





Он также выразил благодарность за помощь украинским дипломатам и министру иностранных дел Павлу Климкину , вице-спикеру Рады Ирине Геращенко . "Спасибо белорусскому МИД за готовность идти навстречу. Спасибо белорусским коллегам-писателям за четкую и откровенную позицию. Спасибо всем вам - дорогие украинцы и белорусы. Увидимся в мае в Минске на концерте", - добавил Жадан.





Ранее власти Беларуси запретили въезд в свою страну украинскому писателю Сергею Жадану. Он был задержан в Минске, после чего провел ночь в милицейской камере. По словам Жадана, ему еще в 2015 году был запрещен въезд в Россию с формулировкой "за причастность к террористической деятельности", а поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и на Беларусь с Казахстаном.





В Киеве в МИД Украины был вызван посол Беларуси, которому было сообщено, что разъяснения белорусской стороны, полученные сегодня, не удовлетворяют украинскую сторону.





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