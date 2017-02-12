Полиция нашла в соцсетях склоняющие детей к самоубийству группы

Полиция обнаружила в соцсетях группы, где детей постепенно склоняют к самоубийству, и опубликовала список их постоянных пользователей

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины обнаружил в социальных сетях опасные группы, в которых детей доводят до самоубийства и опубликовала список аккаунтов пользователей, которые в них входят. Об этом сообщает пресс-служба МВД.





В полиции отмечают, что фанаты таких сообществ называют себя "китами", так как эти животные ассоциируются у них со свободой. "Использование понятия "киты", возможно, объясняется тем, что этот вид млекопитающих - один из немногих, представители которого добровольно могут свести счеты с жизнью", - считают в полиции.





Подобные суицидальные сообщества называются "Море китов" и "Тихий дом". У всех сторонников "моря китов" и "тихих домов" на личных страницах изображены видео или рисунки с летающими китами.





Создатели суицидальных групп для вступления в них требуют от детей написать определенный текст у себя на странице. Если администрация группы утвердит кандидатуру, проводится психологическое изучение личности ребенка и его готовности к самоубийству через общение в привате.





Следующее сообщение идет с описанием задания и времени на его выполнение. Выполнение каждого задания, нужно фиксировать на фото или видео. Если участник не успевает его выполнить, то его исключают из группы.





Всего дается 50 заданий, в некоторых случаях меньше - это зависит от администратора. Администратор группы склоняет ребенка к выполнению задач, причем практически все задачи предусматривают нанесение ребенку собственноручно увечий или причинение боли. Процесс выполнения заданий, нанесение увечий, в обязательном порядке снимаются на видео.





Когда администратор группы уверен в том, что ребенок готов к самоубийству, создается аудио с музыкой, в котором ребенок выступает в главной роли. В ролике оговариваются все его проблемы, которые ранее были озвучены "проводнику". Единственный выход из всех проблем, который озвучивается в ролике, - совершить самоубийство. Финальное задание - покончить жизнь самоубийством и зафиксировать момент смерти на камеру в режиме online. Видеозаписи в дальнейшем продаются в сети Интернет или в Darknet.









Скриншот - cybercrime.gov.ua





Полиция рекомендует родителям уделять больше внимания психологическому состоянию ребенка, проверять кожные покровы ребенка на наличие повреждений, особое внимание обращать на повреждения различного рода в форме кита, проверять учетные записи (аккаунты) ребенка в социальных сетях и группы, в которые входит аккаунт, проверять содержание общения в частных чатах, контролировать, которые фото- и видеофайлы находятся в гаджетах ребенка, устанавливать функцию "родительский контроль" на всех гаджетах ребенка.





Департаментом киберполиции была обнаружена одна из суицидальных групп https://vk.com/blueskitea, которая уже заблокирована администрацией Вконтакте. В нее входили 209 пользователей из Украины. Группы ежедневно блокируются администрацией социальных сетей по обращениям полиции или их пользователей, поэтому киберполиция просит сообщать о новых группах на телефон горячей линии (044) 374-37-21 (с 8:45 до 19:30 в рабочие дни) или обращаться к администрации соцсети, в которой была обнаружена группа.





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