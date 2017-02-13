Украина получит 600 млн евро транша в ближайшие недели - Юнкер

Глава Еврокомиссии после консультаций с премьер-министром Гройсманом сказал, что второй транш Украина получит уже в ближайшие недели

Европейская комиссия на протяжении следующих недель предоставит Украине 600 млн евро в рамках второго транша макрофинансовой помощи. Об этом сообщил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передает Радио Свобода.



"То, что правительство подало законопроект о снятии запрета с экспорта леса в Раду, по моему мнению, достаточное условие для выделения 600 миллионов евро, которых ждут украинцы", - сказал Юнкер.



По его словам, ЕС до лета этого года введет безвизовый режим для граждан Украины - все необходимые требования выполнены.

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