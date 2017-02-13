Позиции ВСУ в Авдеевке боевики обстреливали из БМП - штаб
За прошлые сутки боевики незаконных вооруженных формирований 67 раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
Ни один украинский военный не получил ранения.
На мариупольском направлении террористы стреляли из минометов по Павлополю, Новотроицком и Красногоровке.
Из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Павлополь, Новотроицкое, Новогригоровку, Чермалык, Николаевку, Лебединское, Водяное и Широкино.
По Новотроицкому и Марьинке вели огонь снайперы, а по Новогригоровке - БМП.
На донецком направлении гибридная армия РФ стреляла из минометов по Верхнеторецком и Авдеевке, а из гранатометов и стрелкового оружия - по Зайцево, Песках, Новоселовке Второй, Камянке и Луганском.
По позициях ВСУ в районе Авдеевки огонь вела БМП. По Троицкому, Новоселовке Второй и Камянке стреляли снайперы.
На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Новоалександровку и Новозвановку.
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