Позиции ВСУ в Авдеевке боевики обстреливали из БМП - штаб

Обстрелы, в том числе из гранатометов и минометов, продолжаются на всех направлениях; за сутки ни один военный не получил ранений

За прошлые сутки боевики незаконных вооруженных формирований 67 раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.



Ни один украинский военный не получил ранения.



На мариупольском направлении террористы стреляли из минометов по Павлополю, Новотроицком и Красногоровке.



Из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Павлополь, Новотроицкое, Новогригоровку, Чермалык, Николаевку, Лебединское, Водяное и Широкино.



По Новотроицкому и Марьинке вели огонь снайперы, а по Новогригоровке - БМП.



На донецком направлении гибридная армия РФ стреляла из минометов по Верхнеторецком и Авдеевке, а из гранатометов и стрелкового оружия - по Зайцево, Песках, Новоселовке Второй, Камянке и Луганском.



По позициях ВСУ в районе Авдеевки огонь вела БМП. По Троицкому, Новоселовке Второй и Камянке стреляли снайперы.



На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Новоалександровку и Новозвановку.



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