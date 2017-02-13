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Позиции ВСУ в Авдеевке боевики обстреливали из БМП - штаб

13.02.2017 06:35
Обстрелы, в том числе из гранатометов и минометов, продолжаются на всех направлениях; за сутки ни один военный не получил ранений
Позиции ВСУ в Авдеевке боевики обстреливали из БМП - штаб

За прошлые сутки боевики незаконных вооруженных формирований 67 раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Ни один украинский военный не получил ранения. 

На мариупольском направлении террористы стреляли из минометов по Павлополю, Новотроицком и Красногоровке.

Из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Павлополь, Новотроицкое, Новогригоровку, Чермалык, Николаевку, Лебединское, Водяное и Широкино.

По Новотроицкому и Марьинке вели огонь снайперы, а по Новогригоровке - БМП.

На донецком направлении гибридная армия РФ стреляла из минометов по Верхнеторецком и Авдеевке, а из гранатометов и стрелкового оружия - по Зайцево, Песках, Новоселовке Второй, Камянке и Луганском.

По позициях ВСУ в районе Авдеевки огонь вела БМП. По Троицкому, Новоселовке Второй и Камянке стреляли снайперы.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Новоалександровку и Новозвановку. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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