Украина и Молдова подписали соглашение о демаркации границы

Премьеры Украины и Молдовы поставили амбициозное задание - до 2018 года завершить демаркацию границы

Украина и Молдова подписали соглашение, направленное на решение проблем, которые накопились за предыдущие годы, в частности в вопросах демаркации границ, энергетического сотрудничества, собственности. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время совместной пресс-конференции в Киеве с молдавским коллегой Павлом Филиппом. Об этом сообщает Укринформ.

"Мы провели очень эффективную встречу. Мы решили совместно с господином премьер-министром, что все те проблемы, которые у нас остались с прошлого, - мы должны объединить усилия, чтобы их решить в 2017 году. Это и вопрос демаркации границ нашего энергетического сотрудничества, вопросы собственности ", - сказал Гройсман.

Он добавил, что с целью решения этих вопросов сегодня в Киеве было подписано соглашение, содержащее "восемь конкретных пунктов", в том числе и завершение демаркации границы. Остальные пункты глава украинского правительства не назвал.

Отдельно премьер Гройсман поблагодарил молдавского коллегу за отмену торговых ограничений для украинской продукции, которое вступило в силу в 2017 году. "Вопросы экономического сотрудничества являются важнейшими", - подчеркнул Гройсман.

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