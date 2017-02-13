ГПУ просит Совет правосудия приостановить полномочия Гречкивского

По словам пресс-секретаря генпрокурора, завтра Высший совет правосудия рассмотрит обращение ГПУ о приостановлении полномочий Гречкивского на 4 месяца

Завтра, 14 февраля, Высший Совет правосудия рассмотрит обращение Генпрокуратуры о временном приостановлении полномочий члена совета уличенного в коррупции Павла Гречкивского. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

"Завтра, 14 февраля, Высший Совет правосудия на своем заседании рассмотрит обращение заместителя Генерального прокурора Украины Юрия Столярчука от 7 февраля 2017 года о приостановлении на 4 месяца полномочий члена Высшего совета правосудия Павла Гречкивского", - сообщила Сарган.

Генпрокуратура просит временно приостановить Гречкивского полномочий члена Высшего совета правосудия до окончания проведения в отношении него досудебного расследования или судебного рассмотрения уголовного производство.

Ранее Высший совет юстиции отказался отстранить от должности Павла Гречковского. Глава совета Игорь Бенедисюк отметил, что скорее всего Гречковского не отстранят, а отправят в отпуск.

21 сентября сотрудники ГПУ совместно с СБУ уличили члена Высшего совета юстиции в вымогательстве взятки в сумме около $500 тыс, ему предъявлено подозрение по ст. 190 УК Украины - мошенничество. Был задержан только посредник по подозрению в получении $150 тыс взятки.

Суд отказался взять Гречкивского под стражу, однако назначил ему залог в размере 3,8 млн грн.

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