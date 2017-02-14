Переговоры Украины с МВФ о транше "продвигаются хорошо" - Лагард
Переговоры Международного валютного фонда с Украиной о выделении очередного транша $17,5-миллиардной кредитной программы продвигаются хорошо Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, передает Reuters.
"Я уверена, что переговоры идут в правильном направлении, и ряд ключевых вопросов уже урегулирован", - сказала она.
"Нашей команде осталось решить несколько моментов с украинскими властями", - заявила Лагард.
Однако, как отмечается, о подробностях директор-распорядитель не сообщила.
13 февраля глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейская комиссия на протяжении следующих недель предоставит Украине €600 млн в рамках второго транша макрофинансовой помощи.
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