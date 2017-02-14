Европарламент сегодня проведет срочные дебаты о Донбассе

В дебатах примет участие верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини

Европейский парламент во вторник, 14 февраля, проведет дебаты об ухудшении ситуации на востоке Украины. Соответствующий вопрос был срочно включен в повестку дня пленарной сессии законодательного органа, которая проходит на этой неделе в Страсбурге, сообщает Укринформ.



Среди участников дебатов - верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.



В то же время отмечается, что по результатам дебатов Европарламент не будет принимать на этой сессии резолюцию по Украине.

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Ранее сегодня, 14 февраля, сообщалось, что в Донецкой области с 10 по 11 февраля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала сокращение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущими сутками, отметив при этом увеличение количества взрывов - с 180 до 330.



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