Бежавший в Киев экс-депутат Госдумы раскаялся в аннексии Крыма

"Это была ошибка". Экс-депутату Госдумы РФ дали убежище в Украине в обмен на показания по делу о преступлениях Виктора Януковича и московского режима

Депутат нелегитимной Госдумы Российской Федерации 6-го созыва Денис Вороненков и его супруга, также депутат Госдумы РФ, Мария Максакова в октябре 2016 года, еще до окончания депутатских полномочий, выехали в Украину. Они получили гражданство Украины и не собираются возвращаться в Россию. Об этом Вороненков завил в интервью Цензор.нет.

Экс-депутат Госдумы рассказал, что дал показания в Генпрокуратуре по делу беглого экс-диктатора Виктора Януковича, а также заявил, что аннексия Крыма - это "ошибка". "Да, я дал показания в Генеральной прокуратуре Украины по делу экс-президента Украины Януковича, который действительно предал свою страну, причастен к массовым убийствам людей, который сбежал в другую страну и призвал войска другого государства уничтожать свой народ. Я считаю, что этот человек должен был получать в России не убежище, а справедливый суд. И этот суд очень важен для демократической страны", - заявил Вороненков.

"Я не предатель, я люблю страну, в которой я родился и состоялся. Я никого не предавал, я не изменял своей присяге. Если Путин считает своим другом ранее дважды судимого Януковича, то мне такие друзья не нужны", - добавил он.

Отвечая на вопрос журналиста, почему он голосовал за аннексию Крыма, экс-депутат Госдумы заявил: "Сам я не голосовал, за меня голосовали карточкой. Решение фракции КПРФ было голосовать за присоединение Крыма, и карточкой они проголосовали вместо меня, хотя доверенности на голосование я не давал. Затем я увидел, к каким тяжелым последствиям это голосование привело, и сегодня считаю это грубой ошибкой. Ошибка моя и ошибка России. И эту ошибку надо исправлять".

"Россия, захватив Крым, начала вкачивать туда огромные деньги. Ресурсы для этого выкачиваются в ущерб другим исконно русским регионам. В РФ самые нищие регионы - это русские регионы - Ивановская, Рязанская, Владимирская, Вологодская, Псковская области. Дисбаланс в обеспечении регионов огромен. Кавказ, например, получает миллиарды долларов дотаций. Сейчас вся Россия обделена в ущерб Крыму", - сказал он.

"Последствия тяжелые для страны, они не дают возможность развиваться. Совершив агрессию против Украины, Россия поссорилась со всем мировым сообществом, это было сделано даже в нарушение федеральных российских законов о референдуме. Теперь Россия под санкциями, растут антироссийские настроения в мире, прекратились инвестиции, доступ к западным кредитным ресурсам", - подчеркнул Вороненков.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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