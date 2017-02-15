Парламент Канады ратифицировал соглашение о ЗСТ с Украиной
Нижняя палата федерального парламента Канады большинством голосов поддержала ратификацию соглашения о свободной торговле с Украиной в третьем и окончательном чтении. Об этом сообщает Укринформ.
Соглашение передадут в верхнюю палату - Сенат, а потом на подпись генерал-губернатору.
Сенат имеет право отклонить любой законопроект или внести в него правки.
Соглашение было подписано в июле прошлого года во время визита в Украину премьера Канады Джастина Трюдо.
После ратификации Канада отменит пошлины на 99,9% украинского импорта, а Украина сразу отменит 86% пошлин на импорт из Канады.
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