Трамп остановит войну за несколько месяцев? Волкер объяснил, почему это вполне реально

Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis/EPA)

Экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает вполне реалистичным заявление Кита Келлога об окончании за несколько месяцев полномасштабной войны благодаря усилиям нового президента США. Свое мнение он озвучил в интервью LIGA.net.

Генерал Келлог – номинант на пост спецпредставителя новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине.

"Я думаю, что это реалистично. Думаю, что главная причина, почему я считаю это реалистичным, заключается в том, что Путин знает, что его экономика в очень плохом состоянии", – сказал Волкер.

Дипломат отметил, что инфляция в России составляет более 30%, процентные ставки сейчас превышают 21%. Также в РФ дефицит рабочей силы и дефицит государственного бюджета, к тому же они "сжигают резервы", говорит Волкер.

В случае если цены на нефть и газ снизятся, то у России будет еще меньше денег в обращении. Кроме этого, по словам Волкера, Москве трудно пополнять свою армию за счет призыва, потому что россияне не хотят служить. А на фронте потери россиян составляют 1000-1500 человек в день.

"Они очень быстро тратят свои ресурсы. Я думаю, что Путин это знает, он просто пытается выглядеть крутым сейчас, чтобы потом подготовить себя к будущему урегулированию. Но я тоже считаю, что Путину действительно нужно прекратить боевые действия уже сейчас. Поэтому я оптимистично настроен, что это произойдет в 2025 году", – резюмировал Волкер.