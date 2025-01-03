Трамп зупинить війну за кілька місяців? Волкер пояснив, чому це цілком реально

Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis/ EPA)

Ексспецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер вважає цілком реалістичною заяву Кіта Келлога про закінчення за кілька місяців повномасштабної війни завдяки зусиллям нового президента США. Свою думку він озвучив в інтерв'ю LIGA.net.

Генерал Келлог – номінант на посаду спецпредставника новообраного президента США Дональда Трампа у справах України.

"Я думаю, що це реалістично. Думаю що головна причина, чому я вважаю це реалістичним, полягає в тому, що Путін знає, що його економіка в дуже поганому стані", – сказав Волкер.

Дипломат зазначив, що інфляція в Росії становить понад 30%, процентні ставки наразі перевищують 21%. Також у РФ дефіцит робочої сили і дефіцит державного бюджету, до того ж вони "спалюють резерви", каже Волкер.

В разі, якщо ціни на нафту і газ знизяться, то у Росії буде ще менше грошей в обігу. Окрім цього, за словами Волкера, Москві важко поповнювати власну армію завдяки призову, бо росіяни не хочуть служити. А на фронті втрати росіян становлять 1000-1500 осіб на день.

"Вони дуже швидко витрачають свої ресурси. Я думаю, що Путін це знає, він просто намагається виглядати крутим зараз, щоб потім підготувати себе до майбутнього врегулювання. Але я теж вважаю, що Путіну насправді потрібно припинити бойові дії вже зараз. Тож я оптимістично налаштований, що це станеться у 2025 році", – резюмував Волкер.