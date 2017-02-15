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Полторак: Воины-афганцы воспитали новое поколение героев АТО

15.02.2017 11:27
Боевой опыт, приобретенный в афганской войне, позволил воспитать новое поколение военных, выполняющих задачи в зоне АТО, и сохранить много жизней
Полторак: Воины-афганцы воспитали новое поколение героев АТО
Фото: facebook.com/Степан Полторак

Сегодня Украина с глубоким уважением вспоминает участников боевых действий, которым пришлось выполнять служебные обязанности на территории других государств. Об этом сообщил глава Минобороны Степан Полторак в Facebook.

Он отметил, что за пределами нашего государства больше всего украинцев прошло через горнило Афганистана.

"28 лет назад для воинов-афганцев закончилась та уже далекая сейчас война. Однако они одними из первых почти три года назад вызывались защищать Донбасс от оккупантов. Боевой опыт, приобретенный во время афганской войны, других локальных войн и миротворческих операций, позволил воспитать новое поколение солдат и офицеров, выполняющих задачи в зоне проведения антитеррористической операции и сохранить немало жизней", - подчеркнул Полторак.

Министр обороны поблагодарил участников боевых действий за весомый вклад в патриотическое воспитание будущих защитников Украины.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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