В Минске стартовала очередная встреча контактной группы

Ожидается, что сегодня участники группы обсудят вопросы безопасности и освобождения заложников

Очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе началось в Минске в среду, 15 февраля 2017 года. Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.



"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - сообщила она.



Ожидается, что сегодня участники группы обсудят вопросы безопасности и освобождения заложников.



Предыдущая встреча в столице Беларуси состоялась 1 февраля 2017 года.



Ранее сегодня сообщалось, что в Минске проходят заседания подгрупп по вопросам безопасности, политическим и гуманитарным вопросам.

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15 февраля сообщалось, что в оккупированных поселках Луганской области наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали несколько танков боевиков ЛНР.



ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.



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