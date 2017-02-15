СБУ открыла 30 производств по провокациям в соцсетях
В прошлом году Служба безопасности Украины открыла 30 уголовных производств по призывам в соцсетях к свержению конституционного строя и массовым беспорядкам. Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук, передает корреспондент LIGA.net.
"Только в 2016 году в отношении собственников и администраторов сообществ в соцсетях, которые распространяли призывы к свержению конституционного строя и массовым беспорядкам, было зарегистрировано 30 уголовных производств. В 17-ти лицам объявлено о подозрении, вынесено 13 обвинительных приговоров суда", - сказал он.
Ткачук уточнил, что приговоры вынесены по статьям 109, 110, 238(3) Уголовного кодекса Украины.
Ранее Ткачук рассказал, как провокаторы из России в соцсетях пытаются спровоцировать массовые столкновения в Киеве.
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