СБУ: Россия активизировала информационные атаки против Украины

Российские хакеры и инфоботы стали одним из наиболее важных инструментов информационной агрессии против Украины

В СБУ заявляют об активизации информационной агрессии России против Украины. Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук, передает корреспондент LIGA.net

"По нашим оценкам, основная угроза информационной безопасности нашего государства - это активность спецслужб Российской Федерации. Эта активность проявляется в двух направлениях: кибератаки, направленные на объекты критической инфраструктуры Украины, а также информационно-психологические акции. При этом российские хакеры и инфоботы стали одним из наиболее важных инструментов информационной агрессии против нашего государства", - сказал он.

Ткачук отметил, что в последнее время коллеги из Евросоюза и НАТО также говорят об атаках на объекты критической инфраструктуры стран ЕС и НАТО со стороны РФ. "Нами получены оперативные данные о том, что к этим атакам причастны не только кадровые сотрудники российских спецслужб, но и частные ІТ-компании и хакеры, которые действуют на территории РФ", - отметил он.

Ткачук привел примеры атак в декабре 2016 года против ключевых объектов государственной финансовой системы Украины - таких как Госказначейство, Нацбанк и Минфин.

Также хакерское программное обеспечение было выявлено и нейтрализовано на ряде других госпредприятий. "Был выявлен новый механизм дистанционного управления вирусами, которые разрабатываются, чтобы поражать объекты критической инфраструктуры… Этому механизму было дано условное название телеботс. Вредоносный код был нами проанализирован, и мы можем сказать, что есть признаки того, что этот программный код разрабатывался теми же специалистами, которые причастны к созданию класса вирусов, которые входят в систему блэкэнерджи", - добавил он.

Ткачук напомнил, что ранее в 2016 году объектом массированной атаки вирусом блэкэнерджи стал ряд объектов энергетической системы Украины.

Ранее Ткачук рассказал, как провокаторы из России в соцсетях пытаются спровоцировать массовые столкновения в Киеве.

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