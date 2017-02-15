Суд признал ложью информацию о покупке Яценюком 24 вилл в Майами
Соломенский районный суд Киева признал недостоверной и обязал опровергнуть распространенную СМИ информацию о якобы приобретении бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком 24 вилл в Майами (штат Флорида, США). Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.
Решение об удовлетворении иска экс-премьера к галеристу Олегу Торгало, распространившему эту информацию, суд принял 13 февраля 2017 года.
"Иск Яценюка Арсения Петровича к Торгало Олегу Леонидовичу о защите чести, достоинства и деловой репутации путем признания информации недостоверной и ее опровержения - удовлетворить... Обязать Торгало Олега Леонидовича опровергнуть распространенную недостоверную информацию...", - процитировала Лаппо решение суда.
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В ноябре 2016 года в ряде СМИ появилась публикация авторства Торгало, в которой утверждалось, что Яценюк купил в американском штате Флорида 24 объекта недвижимости стоимостью от $1 до $5 млн.
Экс-премьер-министр Украины назвал эту информацию ложью и пообещал подать иск в суд за ее распространение.
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