Шуфрич ответил Луценко на обвинение в неуплате налогов

По словам депутата, ни он, ни его представители ни разу не общались с ГПУ на тему налогов

Депутат от Оппозиционного блока Нестор Шуфрич утверждает, что информацию о якобы неуплаченных им налогах узнал из СМИ. Соответствующее заявление депутата опубликовано на сайте Оппоблока.

"Все запросы, которые приходили из налоговой, нами были обработаны и были переданы исчерпывающие ответы. Последние данные были уточнены сегодня. Нам абсолютно неизвестно, на основании чего Генеральная прокуратура сделала данные выводы", - заявил политик.

По его словам, ни он, ни его представители ни разу не общались с ГПУ на данную тему.

"За отчетный период, за который мы обязаны отчитаться и несем ответственность, мной было задекларировано чуть более 40 млн грн дохода, и нам абсолютно непонятно, как с них можно насчитать 40 млн грн неуплаченных налогов", - подчеркнул Шуфрич.

Сегодня генеральный прокурор Юрий Луценко сказал, что депутаты Александр Супруненко, Вячеслав Константиновский и Нестор Шуфрич подозреваются в неуплате налогов. "У каждого из этих трех депутатов, а именно Супруненко, Константиновского и Шуфрича, установлена неуплата налогов на сумму соответственно 60, 50 и 40 млн грн, цифру округлил. В связи с этим я планирую в ближайшее время подготовить представление в Верховную Раду", - отметил Луценко.

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