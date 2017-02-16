Квартира Лещенко: ГПУ потребует возобновить расследование
Генпрокуратура обжалует решение Печерского райсуда о закрытии производства по квартирному скандалу в отношении народного депутата Сергея Лещенко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.
Вчера, 15 февраля, суд постановил закрыть административное производство по обращению НАПК против Лещенко за "связанное с коррупцией" правонарушение по ч. 1 ст. 172-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
"Исходя из практики Европейского суда по правам человека, стандарты, которые устанавливаются на производства по уголовным производствам, должны распространяться и на административные. То есть порядок исследования доказательств, их оценка судом по административным делам должны пройти полную процедуру, как по уголовным производствам", - разъяснили в ГПУ.
В ведомстве утверждают, что суд необоснованно отклонил ходатайство прокурора, который участвовал в рассмотрении дела судом.
"Материалы дела не изучены, допущено нарушение процесса, что дает основания обращаться в апелляционный суд города Киева с апелляционной жалобой", - добавили в ГПУ.
Сейчас Генпрокуратура готовит материалы для обжалования незаконного, по мнению ведомства, решения суда.
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20 сентября НАПК взялось за проверку материалов НАБУ о покупке элитной квартиры в центре Киева площадью 192 кв. м депутатом от БПП Сергеем Лещенко. 31 октября ГПУ начала досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению в незаконном обогащении в отношении него.
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