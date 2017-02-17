Проблемы со светом в Крыму: оккупанты угрожают усилить наказания

С усилением холодов на полуострове снова обострилась ситуация с электроснабжением

Российские оккупанты намерены ужесточить наказание для должностных лиц, которые допускают незаконное подключение к электрическим сетям. Об этом сообщают Крым. Реалии.

"Надо вычистить совместно с представителями Крымэнерго, правоохранительными органами, по всем цепочкам, по звонкам дойти до потребителя. Должны быть представления на увольнение соответствующих сотрудников, которые допускают подобные промахи. Люди, ответственные за диспетчеризацию и работу конкретного отрезка сети, все равно знают все, и просчитать, сколько на входе и сколько на выходе, получается, никакой проблемы нет, только умысел", - сказал ставленник Кремля, глава российских оккупационных властей в Крыму Сергей Аксенов.

С усилением холодов на полуострове снова обострилась ситуация с электроснабжением. Из-за высоких нагрузок энергосистема полуострова испытывает дефицит в 100 МВт.

По всему Крыму происходят хаотичные отключения света и отопления в жилых домах, от предпринимателей требуют переходить на резервные источники питания.

8 февраля в оккупированном Крыму в 49 населенных пунктах отмечались проблемы с электроснабжением из-за непогоды.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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