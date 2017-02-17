В Минюсте считают нужным струкртурно переформатировать НАПК

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что НАПК нужно переформатировать в орган с "единоличным руководством и единоличной ответственностью"

Если Национальное агентство по противодействию коррупции и дальше не будет справляйся со своими обязанностями, Министерство юстиции будет выносить в Кабмин вопрос о структурном переформатировании органа. Об этом сегодня журналистам сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает корреспондент LIGA.net.

"Я считаю, что при создании этого органа была допущена институционная ошибка и нужно это признать - в части того, что был создан коллегиальный орган. Коллегиальный орган - это, к сожалению, коллегиальная безответственность. Мы сейчас мониторим работу этого органа и если он не исправит ситуацию, когда министерство юстиции за них делает их работу, мы будем ставить органам Кабмина вопрос о структурном переформатировании, создание модели, где будет единоличное руководство и единоличная ответственность", - сказал он.

Министр отметил, что считает недопустимой ситуацию, когда члены НАПК, которые получают огромные зарплаты, самоустраняются от проблем и за них проблемы решают другие органы. "Не для того мы их создавали, чтобы они занимались имитацией", - добавил Петренко.

8 февраля 2017 года Петренко заявлял, что если НАПК не проведет спецпроверку электронных деклараций, необходимо ставить вопрос о ликвидации органа.

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