Из-за блокады Донбасса пополнятся ряды террористов - Аброськин

Глава Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин предупредил о последствиях торговой блокады ОРДЛО

Глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин раскритиковал действия участников блокады на границе с временно оккупированным Донбассом. Об этом он сказал в интервью изданию 0629.com.

"Эти люди, которые сейчас блокируют ж/д сообщение, они думают о тех 65 тысячах людей на украинских донецких шахтах, которые получают зарплату в гривне и платят налоги в Украину? Что будет с ними, если Украина перестанет у них покупать уголь? Да они вынуждены будут пойти к захарченкам всяким. Им же детей кормить надо. У них выхода не будет. Хорошо быть умными, сидя дома. Кто в их шкуре не был, тем не понять этого", - сказал он.





По его словам, каждый должен заниматься своим делом.





"Если ты депутат - так иди в Раду и добивайся принятия законов, а не рельсы перекрывай. А если ты не можешь добиться, чтобы твой законопроект рассмотрели, даже этого не можешь, так что ты хочешь добиться от полиции?" - подчеркнул Аброськин.





"А если заводы в Мариуполе остановятся, кто тогда будет отвечать? Кому тогда будет хорошо?" - уточнил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области.







16 февраля

16 февраля сообщалось , что, по данным ГУР, российское оккупационное командование использует шаткий режим прекращения огня и бедственное положение безработных граждан на временно оккупированных территориях Донбасса, чтобы вербовать в состав гибридных войск рабочих предприятий угледобывающего комплекса.









ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.









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