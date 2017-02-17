В Мюнхене Трампу предлагают участвовать в переговорах по Донбассу
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер поддерживает присоединение США к нормандскому формату переговоров по Донбассу. Об этом Ишингер заявил в интервью Deutsche Welle.
"Я предлагаю администрации Трампа присоединиться к тем, кто вместе работает в так называемом нормандском формате, - к Германии, Франции, России и Украине. Это бы усилило формат переговоров", - сказал он.
Ишингер отметил, что в течение двух последних лет стороны "особо не продвинулись" в вопросе воплощения минских договоренностей в жизнь.
По его мнению, присоединение к нормандскому формату Вашингтона дало бы новый импульс в поиске мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
Министерство иностранных дел Германии предложило провести встречу нормандской четверки по Донбассу на полях Мюнхенской конференции по безопасности 17-19 февраля 2017 года.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не против привлечь в нормандский формат другие страны, в том числе США.
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