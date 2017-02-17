USD:  26.97  27.34   EUR:  28.52  29.22  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Мюнхене Трампу предлагают участвовать в переговорах по Донбассу

17.02.2017 14:34
Глава Мюнхенской конференции считает, что присоединение к нормандскому формату США дало бы новый импульс в поиске мирного урегулирования в Донбассе
В Мюнхене Трампу предлагают участвовать в переговорах по Донбассу
Вольфганг Ишингер (фото - ЕРА)

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер поддерживает присоединение США к нормандскому формату переговоров по Донбассу. Об этом Ишингер заявил в интервью Deutsche Welle.

"Я предлагаю администрации Трампа присоединиться к тем, кто вместе работает в так называемом нормандском формате, - к Германии, Франции, России и Украине. Это бы усилило формат переговоров", - сказал он.

Ишингер отметил, что в течение двух последних лет стороны "особо не продвинулись" в вопросе воплощения минских договоренностей в жизнь.

По его мнению, присоединение к нормандскому формату Вашингтона дало бы новый импульс в поиске мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Министерство иностранных дел Германии предложило провести встречу нормандской четверки по Донбассу на полях Мюнхенской конференции по безопасности 17-19 февраля 2017 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не против привлечь в нормандский формат другие страны, в том числе США.  

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 