Вятрович об инциденте с нападением: Это типичные титушки

По словам директора Института нацпамяти Владимира Вятровича, нападавшие на него люди связаны с "пророссийскими активистами в Украине"

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович полагает, что попытка нападения на него связана с деятельностью Института и активизацией пророссийских сил накануне годовщины Майдана. Об этом он сообщил в интервью журналистам, передает корреспондент LIGA.net.

"Я шел на свой публичный отчет о деятельности Института национальной памяти за 2016 год. Выходил из перехода от метро Театральная. На улице Богдана Хмельницкого я увидел около двадцати человек. Людей такой внешности давно уже не было видно в Киеве. Это типичные титушки", - сказал он.

"У некоторых из них лица были закрыты медицинскими масками. Похоже я появился неожиданно для них. Я уже практически прошел мимо них. Тогда несколько из них, кажется трое, кинулись ко мне. Попробовали ударить, но им это не удалось. Потом подбежала охрана Укринформа, приехала полиция. Насколько мне известно, трое из них задержаны", - добавил Вятрович.

Вятрович также отметил, что пока он давал показания и писал заявление в полиции, неизвестные подъехали к Институту национальной памяти, облили стену "кровью" и оставили наклейки с надписью "Славянская стража".

"Я уверен, что это кто-то из пророссийских активистов в Украине. Странно, что они могут так открыто действовать уже в столице Украины", - отметил он.

Вятрович также сообщил, что заявления в полицию написал и по поводу попытки нападения на него и по поводу инцидента под Институтом.

"Я не удивлюсь, если выяснится, что это было сделано при содействии России. Так работа, которую проводит сейчас Институт национальной памяти, это в том числе противостояние России в информационной войне. Очевидно, наша работа очень мешает РФ разворачивать информационную агрессию против Украины", - сказал Вятрович, отвечая на вопрос, нет ли тут российского следа, учитывая, что видео нападения сразу появилось на одном из российских каналов.

Он также от отметил, что не исключает связи этих событий с активизацией пророссийских сил накануне 20 февраля. "Россияне именно перед очередной годовщиной Майдана хотят продемонстрировать свою силу, уверенность и дестабилизировать ситуацию в Украине", - пояснил он.

Вчера около 13:00 неизвестные устроили потасовку у здания информагентства Укринформ перед пресс-конференцией директора УИНП Владимира Вятровича. По данным СМИ, несколько человек перед входом в здание набросились на него, однако, вмешалась охрана и уладила конфликт.

Полиция позже сообщила о задержании троих подозреваемых в нападении, сам Вятрович не пострадал.

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