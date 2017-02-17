У музея Революции достоинства до сих пор нет помещения - Вятрович

Директор Института национальной памяти отметил, что до сих пор у сотрудников музея нет возможности организовать хранение около 3 тысяч экспонатов

Вопрос временного размещения музея Революции достоинства до сих пор не решен. Об этом заявил журналистам на брифинге директор Института национальной памяти Владимир Вятрович, передает корреспондент LIGA.net.

"Вчера СМИ в очередной раз сообщили о старте инициативы создания Мемориала героям Небесной сотни. Хочу напомнить, что Национальный музей Революции достоинства и Мемориал героев Небесной сотни были созданы распоряжением Кабмина еще в конце 2015 года. В 2016 году музей и Мемориал получили статус Национального, назначен директор музея Игорь Пошивайло. С прошлого года музей - не виртуальная структура. Это 30 человек, которые оставили свою прежнюю работу, чтобы заниматься созданием музея", - сказал он.

Вятрович отметил, что до сих пор у сотрудников музея нет даже временного помещения. "У них нет возможности организовать хранение экспонатов. Речь идет примерно о 3 000 артефактов. Экспонаты до сих пор раскиданы по другим музеям. До сих пор нет возможности получить выставочную площадь, чтобы выставить экспозиции к годовщинам Майдана", - пояснил Вятрович.

Он также сообщил, что наконец начал решаться вопрос с предоставлением земельного участка под строительство музея и Мемориала.

"Но только процесс землеотвода займет около года. После этого должен быть объявлен международный конкурс... После этого только начнется сбор средств и строительство. Речь идет о годах, а может о десятилетиях", - сказал он изобразил, что все это время сотрудники музея не могут находиться в подвешенном состоянии.

26 ноября 2017 года президент Петр Порошенко распорядился решить вопрос о выделении земельного участка для музея Революции достоинства на Аллее героев Небесной сотни.

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