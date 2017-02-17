Пресс-центр: Расстрел Майдана - адвокаты о ходе следствия

Результаты и препятствия при расследовании преступлений во время Евромайдана

Адвокаты "Небесной сотни" и родственники погибших сегодня на пресс-конференции рассказали о результатах расследования совершенных преступлений во время Евромайдана. Мероприятие провела Адвокатская совещательная группа в сотрудничестве с Центром информации по правам человека при поддержке Международного фонда "Відродження" в Пресс-центре Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ (Киев, ул. Шамрыло, 23).

Организатор гражданской инициативы "Евромайдан SOS" Александра Матвийчук акцентировала внимание на важности завершения дел, касающихся Евромайдана. По ее словам, это является не вопросом мести, а справедливости. "Чтобы в будущем ни одной власти, любым политическим силам, цветов и оттенков не пришло в голову больше никогда расстреливать мирных митингующих", - подчеркнула она.

Адвокат семей "Небесной сотни" Павел Дикань, в свою очередь, остановился на конкретных вопросах, касающихся расследования. По его мнению, реально расследование длится всего два года, поскольку в 2014 году оно проводилось не системно, без анализа всех событий, и без должного сбора доказательств.

Павел Дикань отметил некоторый прогресс в продвижении расследования. "Многие эпизоды, которые на январь 2015 года казались фактически безнадежными, на сегодняшний день переданы в суд", - сказал он.

Кроме того, речь идет об изменении системного подхода прокуратуры к формуле обвинения. "Это квалификация преступлений, которые произошли в течение этого периода времени, и в особенности 20 февраля, как "осуществление террористического акта с целью запугивания населения для прекращения протестных акций", - напомнил Павел Дикань.

Однако, подчеркнул адвокат, препятствия на пути расследования, остаются. "В первую очередь нужно говорить о том, что нет надлежащей поддержки в расследовании до сегодняшнего дня", - сказал он.

Так, происходят многочисленные изменения в организационной структуре Управления специальных расследований, дела частично разделены, в том числе это касается и дела бывшего президента Украины Виктора Януковича. "К сожалению, за эти полгода, которые прошли, у нас нет никакой информации, что происходит в этом деле. Также анонсированные дела относительно других действий Януковича, к сожалению, на сегодняшний день в суд не дошли", - отметил адвокат.

"Главное, это то, что, к сожалению, система изнутри совсем, на наш взгляд, не изменилась… большая часть правоохранительной системы прямо, или скрыто, опирается этому расследованию", - уверен он.

Павел Дикань также сослался на выводы МВД относительно того, что действия правоохранителей при нападении на студентов были оправданными, в пределах их должностных полномочий. При этом некоторые лица, которые были привлечены к ответственности, и которым объявлено о подозрении по делу Евромайдана, продолжают находиться на должностях в системе Национальной полиции и МВД. "Этот подход фактически дает индульгенцию всем, кто был причастен к совершению преступлений", - уверен адвокат.

"Без коренной реформы правоохранительной системы, без вычищения людей, которые позволили себе нападение на мирное население, к сожалению, говорить о быстром и эффективном привлечении этих лиц к ответственности, очень тяжело", - подытожил он.

Адвокат семей героев "Небесной сотни" Виталий Титыч обратил внимание на некоторые аспекты, касающиеся непрозрачности расследования властями. Об этом свидетельствует, как утверждает адвокат, тот факт, что майор "Беркута" Дмитрий Садовник, обвиняемый в расстреле активистов Майдана, не сбежал, а был обменян. "Он никуда не сбежал. Ему организовали отмену меры пресечения с грубым нарушением процессуального закона. И в дальнейшем, под сопровождение своих коллег, действующих работников "Беркута" он покинул территорию Украины. И, как нам известно, почти через месяц получил гражданство России", - подчеркнул он.

"Об этом нужно говорить. Это показывает все те процессы, которые происходят внутри (расследования, - ред.)", - подчеркнул Виталий Титыч.

Адвокат "Небесной сотни" Виктория Дейнека отметила, что законодательство о заочном осуждении также является препятствием по делу Евромайдана. "Речь идет о применении избирательного правосудия. Это нарушение Европейской конвенции и, соответственно, Европейский суд по правам человека будет такие приговоры отменять, будут соответствующие санкции (применены) к нашему государству", - подчеркнула она, добавив, что срок применения указанных заочных процедур истекает в апреле 2017 года.

Виктория Дейнека также отметила, что ряд дел по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича находятся на стадии передачи в суд. Речь идет, в частности, о расследуемом Главной военной прокуратурой деле о государственной измене. "На сегодняшний день они обратились в суд об ограничении сроков на ознакомление с делом. То есть, в ближайшее время будет завершено ознакомление, дело будет передано в суд", - сказала она.

"Но оно (дело) пойдет по процедуре заочного осуждения, по тем нормам, которые на сегодняшний день есть, и они не изменены, что представляет угрозу", - подытожила адвокат.

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