Годовщина расстрела Майдана: на Крещатике установили рамки

С сегодняшнего дня и до 20 февраля в Киеве пройдет ряд мероприятий, посвященных памяти Небесной Сотни

Сегодня в Киеве начнутся мероприятия в память о героях Небесной Сотни, сообщает Укринформ.



На входах на улицу Крещатик со стороны Украинского дом и ЦУМа установлены рамки с металлоискателями и дежурят полицейские с собаками.



Дежурят машины скорой помощи и автобусы с полицейскими.



В подземных переходах на Майдане Независимости и Крещатике также работают группы полицейских по два-три человека.



На Майдане установили фотовыставку с портретами военных, участников АТО. Перед стелой из бетонных блоков выложили тризуб, на который ставят свечки.

Сегодня запланировано открытие фотовыставок о Майдане в Украинском доме и ТЦ Глобус. 20 февраля на Институтской будет панихида по погибшим героям Небесной Сотни.

18-20 февраля 2017 года на улицы в Киеве выйдут более шести тысяч правоохранителей, которые будут иметь право проверять документы и осматривать вещи. Полицию столицы ко Дню героев Небесной сотни, 20 февраля, переведут на усиленный вариант несения службы.

Читайте также: Москва готовит провокации на годовщину Майдана - СБУ

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



