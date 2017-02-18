Годовщина расстрела Майдана: на Крещатике установили рамки
Сегодня в Киеве начнутся мероприятия в память о героях Небесной Сотни, сообщает Укринформ.
На входах на улицу Крещатик со стороны Украинского дом и ЦУМа установлены рамки с металлоискателями и дежурят полицейские с собаками.
Дежурят машины скорой помощи и автобусы с полицейскими.
В подземных переходах на Майдане Независимости и Крещатике также работают группы полицейских по два-три человека.
На Майдане установили фотовыставку с портретами военных, участников АТО. Перед стелой из бетонных блоков выложили тризуб, на который ставят свечки.
Сегодня запланировано открытие фотовыставок о Майдане в Украинском доме и ТЦ Глобус. 20 февраля на Институтской будет панихида по погибшим героям Небесной Сотни.
18-20 февраля 2017 года на улицы в Киеве выйдут более шести тысяч правоохранителей, которые будут иметь право проверять документы и осматривать вещи. Полицию столицы ко Дню героев Небесной сотни, 20 февраля, переведут на усиленный вариант несения службы.
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