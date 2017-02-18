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Порошенко: РФ в очередной раз грубо нарушила международное право

18.02.2017 18:56
Петр Порошенко назвал решение Путина признать документы террористов организаций ДНР и ЛНР "очередным доказательством оккупации" Украины со стороны РФ
Порошенко: РФ в очередной раз грубо нарушила международное право
Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко назвал решение Владимира Путина признать документы террористов из организаций ДНР и ЛНР "очередным доказательством оккупации" Украины со стороны РФ. Об этом он заявил в Мюнхене.

По словам главы государства, циничности решению Путина придает тот факт, что это было сделано именно во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Для меня это решение - очередное доказательство российской оккупации и нарушения Россией норм международного права", - подчеркнул президент.

Накануне Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами Донбасса. Путин подписал соответствующий указ.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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