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Оккупанты в течение 30 минут обстреливали Водяное из Градов

18.02.2017 22:55
Российские оккупанты выпустили по меньшей мере три десятка реактивных снарядов Град по позициям ВСУ в Водяном к востоку от Мариуполя
Оккупанты в течение 30 минут обстреливали Водяное из Градов
Фото: ЕРА
Около 21:00 позиции украинских военных вблизи населенного пункта Водяное на мариупольском направлении были обстреляны с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 Град. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Во время обстрела по украинским позициям оккупанты выпустили по меньшей мере три десятка реактивных снарядов. Обстрел продолжался 30 минут", - говорится в сообщении.

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Ранее в штабе АТО заявили, что за сутки российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ в Донбассе 49 раз, двое украинских военных были ранены. Возле Авдеевки рано утром произошло боестолкновение, нападение было отражено.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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