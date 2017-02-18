Оккупанты в течение 30 минут обстреливали Водяное из Градов

Российские оккупанты выпустили по меньшей мере три десятка реактивных снарядов Град по позициям ВСУ в Водяном к востоку от Мариуполя

Фото: ЕРА

Около 21:00 позиции украинских военных вблизи населенного пункта Водяное на мариупольском направлении были обстреляны с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 Град. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Во время обстрела по украинским позициям оккупанты выпустили по меньшей мере три десятка реактивных снарядов. Обстрел продолжался 30 минут", - говорится в сообщении.





Ранее в штабе АТО заявили , что за сутки российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ в Донбассе 49 раз, двое украинских военных были ранены. Возле Авдеевки рано утром произошло боестолкновение, нападение было отражено.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать