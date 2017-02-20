Столкновения в Киеве: открыли дело из-за травмирования патрульной

Уголовное дело открыли из-за травмирования патрульной, у которой сломаны пальцы рук

По факту травмирования правоохранителей при исполнении служебных обязанностей открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.



Дело открыли по ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК.



Во время столкновений в центре Киева вечером 19 февраля пострадала одна патрульная - у нее сломаны пальцы руки. Задержаны пять человек. Пострадал еще один полицейский.

Как сообщалось ранее, по словам нардепа Егора Соболева, среди задержанных полицией в центре Киева руководитель организации украинских националистов (ОУН) Николай Коханивский.

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