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Столкновения в Киеве: открыли дело из-за травмирования патрульной

20.02.2017 02:58
Уголовное дело открыли из-за травмирования патрульной, у которой сломаны пальцы рук
Столкновения в Киеве: открыли дело из-за травмирования патрульной
Фото: НПУ

По факту травмирования правоохранителей при исполнении служебных обязанностей открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. 

Дело открыли по ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК.

Во время столкновений в центре Киева вечером 19 февраля пострадала одна патрульная - у нее сломаны пальцы руки. Задержаны пять человек. Пострадал еще один полицейский. 

Как сообщалось ранее, по словам нардепа Егора Соболева, среди задержанных полицией в центре Киева руководитель организации украинских националистов (ОУН) Николай Коханивский.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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