Главы Израиля, Иордании и Египта проводили тайную встречу - СМИ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху год назад тайно встречался с главами Египта и Иордании. Об этом сообщает издание Haaretz, передает Reuters.
Это была неудавшаяся попытка администрации Обамы инициировать возобновление переговоров Израиля и Палестины с участием арабских стран. На встрече был на тот момент государственный секретарь Джон Керри, который предложил свой план.
Попытка Керри была неудачной - Нетаньяху отклонил план, сославшись на наличие оппозиции в его правительстве.
Встреча состоялась 21 февраля 2016 года в иорданском курортном городе Аккабе.
Спикеры Нетаньяху отказались комментировать эту информацию. У президента Египта отметили, что в СМИ появилась "некорректная информация", но не опровергли факт встречи. Иордания также не прокомментировала сообщение.
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