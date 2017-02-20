Порошенко хочет учредить стипендии имени Героев Небесной сотни

Президент Петр Порошенко предложил, чтобы эти стипендии были учреждены в учебных заведениях, где мечтали учиться пятеро самых молодых Героев

Президент Петр Порошенко попросил правительство поддержать инициативу увековечить имена пятерых самых молодых Героев Небесной Сотни в именных стипендиях для молодежи. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Просил бы премьер-министра и наше правительство поддержать инициативу по учреждению государственных именных стипендий в честь Героев Небесной Сотни лучшим студентам, молодым ученым и учащимся", - сказал Порошенко во время встречи с семьями Героев Небесной сотни, на которой также присутствовали премьер-министр Владимир Гройсман, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, генеральный прокурор Юрий Луценко и члены правительства.

Глава государства подчеркнул, что стипендии должны носить имена пяти самых молодых погибших участников Революции Достоинства - Устима Голоднюка, Назара Войтовича, Юрия Поправки, Романа Гурика и Дмитрия Максимова. Порошенко предложил, чтобы эти стипендии были учреждены в учебных заведениях, где погибшие мечтали учиться.

С 18 по 22 февраля 2017 года во всех регионах Украины, в том числе и Киеве, запланированы мероприятия по случаю Дня Героев Небесной сотни.

Читайте также: В Украинском Доме в Киеве открылась посвященная Майдану выставка

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.