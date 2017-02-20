В Донбассе стали доступны 20 украинских каналов

С 2014 года в Донбассе число жителей, имеющих доступ к украинскому радио, увеличилось на 44%, к аналоговому телевидению - на 32%

С 2014 года на временно оккупированных территориях Донбасса число местных жителей, имеющих доступ к украинскому радио, увеличилось на 44%, к аналоговому телевидению - на 32%. Об этом сегодня на брифинге сообщил представитель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передает корреспондент LIGA.net.

"С 2014 года наибольшее количество радиочастот было получено Донецкой и Луганской областями. Также мы посчитали, что с 2014 по 2016 год в рамках развития радиовещания увеличилось число людей, имеющих доступ к (украинскому) радио на 44%, к аналоговому телевидению на 32%, к цифровому телевидению - на 9%", - сказал он.

Костинский добавил, что в ряде населенных пунктов Донецкой области стали доступны 12 новых украинских каналов, в Луганской области - восемь каналов.

Ранее сообщалось, что ФСБ стала использовать в деле так называемых крымских диверсантов незаконные методы на государственных телеканалах страны-агрессора Российской Федерации.

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