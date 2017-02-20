У Трампа отвергли так называемый план "сдачи Крыма" депутата РПЛ

Юрист президента США опроверг передачу Белому дому плана депутата Андрея Артменко о якобы "сдаче в аренду" Крыма России

Белому дому не передавали план депутата Верховной Рады Андрея Артеменко о якобы "передаче Крыма в аренду России". Об этом заявил юрист президента США Майкл Коэн, пишет The Washington Post.

Коэн в комментарии журналистам подтвердил, что встреча с Артеменко состоялась и действительно депутат обращался с неким предложением. Он также подтвердил, что на встрече присутствовал деловой партнер президента Дональда Трампа - Феликс Сатер.

Однако, по словам Коэна, он это предложение на высшем уровне не обсуждал. Он также назвал новость о передаче президенту Трампу предложения украинского депутата "фейковой".

"Я признаю, что краткая встреча состоялась, но категорически отрицаю, что обсуждал эту тему или передавал какие-либо документы в Белый дом и/или генералу Флинну", - заявил Коэн.

Он добавил, что он посоветовал депутату Артеменко отправить свое предложение Флинну на почту Белого дома.

19 февраля издание New York Times обнародовало материал, в котором говорится, что якобы за неделю до отставки советника президента США Майкла Флинна Артеменко по неофициальным каналам передал в Белый дом собственное предложение об урегулировании российско-украинской войны.

Нардеп якобы утверждал, что план урегулирования согласован с лицами из "ближайшего окружения Путина". По данным СМИ, план предполагает вывод российских войск из Донбасса и проведение в Украине референдума с вопросом о передаче Крыма России "во временное пользование" на срок в 50 или 100 лет. В документе также якобы содержатся данные о коррупционных действиях президента Петра Порошенко.

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