Чубаров: Главным врагом Украины остается Москва
Глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что главным врагом Украины остается Москва. Об этом он сказал сегодня на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.
"Война продолжается, враг - Москва", - сказал Чубаров, напомнив, что 26 февраля в Киеве пройдет Марш солидарности ко Дню сопротивления оккупации.
По его словам, мероприятия специально приурочены третьей годовщине оккупации Крыма.
"Чтобы поддержать людей, которые живут в условиях оккупации в Крыму. Просим выходить с двумя флагами: государственный флаг Украины и крымскотатарский национальный флаг", - подчеркнул Чубаров.
"Нам тут легче говорить о свободе, в Крыму свободы не осталось. Без Крыма будущего у Украины нет", - подчеркнула первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова.
Она считает, что если тема аннексии Крыма не будет постоянно освещаться в СМИ, то российские оккупанты будут продолжать на полуострове устраивать беспредел.
"Сценарий Северного Кавказа был бы", - добавила она.
Международный форум "Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира" состоится 25-26 февраля.
13 января Джепарова заявляла, что аннексировав Крым, Российская Федерация нарушила более 400 двухсторонних и международных договоров.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
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