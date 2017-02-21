Чубаров: Главным врагом Украины остается Москва

26 февраля в Киеве пройдет Марш солидарности ко Дню сопротивления оккупации, сказал глава Меджлиса

Глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что главным врагом Украины остается Москва. Об этом он сказал сегодня на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

"Война продолжается, враг - Москва", - сказал Чубаров, напомнив, что 26 февраля в Киеве пройдет Марш солидарности ко Дню сопротивления оккупации.

По его словам, мероприятия специально приурочены третьей годовщине оккупации Крыма.

"Чтобы поддержать людей, которые живут в условиях оккупации в Крыму. Просим выходить с двумя флагами: государственный флаг Украины и крымскотатарский национальный флаг", - подчеркнул Чубаров.

"Нам тут легче говорить о свободе, в Крыму свободы не осталось. Без Крыма будущего у Украины нет", - подчеркнула первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова.

Она считает, что если тема аннексии Крыма не будет постоянно освещаться в СМИ, то российские оккупанты будут продолжать на полуострове устраивать беспредел.

"Сценарий Северного Кавказа был бы", - добавила она.

Международный форум "Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира" состоится 25-26 февраля.

13 января Джепарова заявляла, что аннексировав Крым, Российская Федерация нарушила более 400 двухсторонних и международных договоров.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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