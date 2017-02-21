РФ обвинила Украину в срыве отвода оружия, штаб АТО - отрицает

Пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник назвал заявление представителя РФ беспочвенным

Представитель РФ в трехсторонней группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов обвинил Украину в срыве отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения. Об этом сообщает ТАСС.



"Приходится констатировать: согласованный контактной группой отвод тяжелого вооружения сорван Киевом", - сказал Грызлов.

По словам Грызлова, "на текущий момент внутри зоны безопасности фактически на всем протяжении линии разграничения все еще размещено тяжелое вооружение".

Пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник назвал LIGA.net это заявление беспочвенным.

"Украинская сторона неоднократно доказывала, что готова выполнять минские соглашения. К сожалению, большую часть этих пунктов Украина выполнила именно в одностороннем порядке, потому что та сторона этих договоренностей не выполняла. Сегодня весь мир увидел, как российские оккупационные войска обстреливают Авдеевку, в том числе из запрещенных минскими соглашениями вооружений… Огонь также ведется в Мариупольском направлении, по Широкино, Водяному… Все эти факты задокументированы", - сказал представитель Минобороны.

15 февраля в Минске участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе достигли соглашения об отводе всех вооружений, запрещенных минскими договоренностями, до 20 февраля.

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