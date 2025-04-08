В МИД и Раде ответили Спартц, призвавшей украинцев "смириться с потерей территорий"

7 апреля конгрессвумен украинского происхождения дала интервью The Telegraph, где раскритиковала Зеленского и настояла на территориальных уступках

Виктория Спартц (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отреагировали на интервью американской конгрессвумен украинского происхождения Виктории Спартц, в котором она среди прочего предлагала украинцам "смириться с потерей" территорий.

В интервью британской газете The Telegraph Спартц заявила, что "не понимает", как украинцы "могут требовать сохранения всех территорий".

"Если бы они выигрывали войну, то это была бы совсем другая ситуация", – добавила она.

На это Тихий сказал: "В отличие от Виктории, все наши земли всегда были и останутся украинскими".

Стефанчук также раскритиковал Спартц, назвав ее "манкурткой". Кроме того, он вспомнил о Кирилле Дмитриеве, спецпредставителе российского диктатора Владимира Путина, который также является уроженцем Украины.

"В последнее время наблюдается какой-то шабаш манкуртов. Один, рожденный в Киеве, стал представителем Путина. Другая, с Черниговщины, рассуждает о "целесообразности" отказа от украинских территорий, называя Украинский народ безликим "они". В чем причина такого агрессивного пренебрежения манкуртов к своей Родине и своему народу? Это укоренившееся чувство неполноценности или попытка самоутверждения?" – написал спикер Рады.