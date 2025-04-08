В МИД и Раде ответили Спартц, призвавшей украинцев "смириться с потерей территорий"
Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отреагировали на интервью американской конгрессвумен украинского происхождения Виктории Спартц, в котором она среди прочего предлагала украинцам "смириться с потерей" территорий.
В интервью британской газете The Telegraph Спартц заявила, что "не понимает", как украинцы "могут требовать сохранения всех территорий".
"Если бы они выигрывали войну, то это была бы совсем другая ситуация", – добавила она.
На это Тихий сказал: "В отличие от Виктории, все наши земли всегда были и останутся украинскими".
Стефанчук также раскритиковал Спартц, назвав ее "манкурткой". Кроме того, он вспомнил о Кирилле Дмитриеве, спецпредставителе российского диктатора Владимира Путина, который также является уроженцем Украины.
"В последнее время наблюдается какой-то шабаш манкуртов. Один, рожденный в Киеве, стал представителем Путина. Другая, с Черниговщины, рассуждает о "целесообразности" отказа от украинских территорий, называя Украинский народ безликим "они". В чем причина такого агрессивного пренебрежения манкуртов к своей Родине и своему народу? Это укоренившееся чувство неполноценности или попытка самоутверждения?" – написал спикер Рады.
- 29 ноября 2024 года Спартц выразила мнение, что если Украина хочет победить Россию, нужно мобилизовать всю страну.
- 7 апреля 2025 года она раскритиковала президента Зеленского, призвав украинцев голосовать против него на следующих президентских выборах.