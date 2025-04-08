У МЗС і Раді відповіли Спартц, яка закликала українців "змиритися з втратою територій"
Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий і спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук відреагували на інтерв'ю американської конгресвумен українського походження Вікторії Спартц, у якому вона серед іншого пропонувала українцям "змиритися з втратою" територій.
В інтерв'ю британській газеті The Telegraph Спартц заявила, що "не розуміє", як українці "можуть вимагати збереження усіх територій".
"Якби вони вигравали війну, то це була б зовсім інша ситуація", – додала вона.
На це Тихий сказав: "На відміну від Вікторії, всі наші землі завжди були й залишаться українськими".
Стефанчук також розкритикував Спартц, назвавши її "манкурткою". Крім того, він згадав про Кирила Дмітрієва, спецпредставника російського диктатора Володимира Путіна, який також є уродженцем України.
"Останнім часом спостерігається якийсь шабаш манкуртів. Один, народжений у Києві, став представником Путіна. Інша, з Чернігівщини, міркує про "доцільність" відмови від українських територій, називаючи Український народ безликим "вони". У чому причина такої агресивної зневаги манкуртів до своєї Батьківщини та свого народу? Це вкорінене почуття меншовартості чи спроба самоствердження?" – написав спікер Ради.
- 29 листопада 2024 року Спартц висловила думку, що якщо Україна хоче перемогти Росію, потрібно мобілізувати всю країну.
- 7 квітня 2025-го вона розкритикувала президента Зеленського, закликавши українців голосувати проти нього на наступних президентських виборах.