У МЗС і Раді відповіли Спартц, яка закликала українців "змиритися з втратою територій"

7 квітня конгресвумен українського походження дала інтерв'ю The Telegraph, де розкритикувала Зеленського та наполягла на територіальних поступках

Вікторія Спартц (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий і спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук відреагували на інтерв'ю американської конгресвумен українського походження Вікторії Спартц, у якому вона серед іншого пропонувала українцям "змиритися з втратою" територій.

В інтерв'ю британській газеті The Telegraph Спартц заявила, що "не розуміє", як українці "можуть вимагати збереження усіх територій".

"Якби вони вигравали війну, то це була б зовсім інша ситуація", – додала вона.

На це Тихий сказав: "На відміну від Вікторії, всі наші землі завжди були й залишаться українськими".

Стефанчук також розкритикував Спартц, назвавши її "манкурткою". Крім того, він згадав про Кирила Дмітрієва, спецпредставника російського диктатора Володимира Путіна, який також є уродженцем України.

"Останнім часом спостерігається якийсь шабаш манкуртів. Один, народжений у Києві, став представником Путіна. Інша, з Чернігівщини, міркує про "доцільність" відмови від українських територій, називаючи Український народ безликим "вони". У чому причина такої агресивної зневаги манкуртів до своєї Батьківщини та свого народу? Це вкорінене почуття меншовартості чи спроба самоствердження?" – написав спікер Ради.